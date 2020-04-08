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Dünya, Koronavirüs

Hollanda, Kovid-19'la mücadele kapsamında 'insanları dijital takibe almayı' planlıyor

Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, insanları ve temasa geçtikleri kişileri dijital olarak takip edebilecekleri bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Selman Aksünger   | 08.04.2020
Hollanda, Kovid-19'la mücadele kapsamında 'insanları dijital takibe almayı' planlıyor Fotoğraf: Paco Nunez/AA

Netherlands


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, insanları ve temasa geçtikleri kişileri dijital olarak takip edebilecekleri akıllı telefonlarda kullanılacak bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, dün akşam düzenledikleri görüntülü basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rutte, söz konusu uygulamanın Kovid-19 taşıyan kişilerin takip edilmesini sağlayarak virüsün yayılmasını engelleyeceği ve bu sayede daha sıkı karantina şartlarına gerek kalmayacağını dile getirdi.

Uygulamanın bluetooth teknolojisiyle çalışacağını, daha önce Kovid-19'a yakalanmış kişilere yaklaşıldığında uyarı vereceğini söyleyen Rutte, hastalık belirtisi taşıyanların da uygulama üzerinden doktorlara ulaşabileceğini anlattı.

"Uygulamayı ne kadar fazla kişi indirirse o kadar iyi olur"

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, uygulamanın herkes için zorunlu olup olmayacağına ilişkin soruya, "Uygulamayı ne kadar fazla kişi indirirse o kadar iyi olur." yanıtını verdi.

Uygulamanın ne zaman hayata geçirilebileceğinin henüz belli olmadığını vurgulayan De Jonge, "Mevcut vaka sayıları, bu uygulamaya geçmenin gerekli olduğunu gösteriyor." dedi.

Sosyal medyada, söz konusu uygulamanın insanların özgürlüklerini kısıtlayacağına ve özel hayatın gizliliğini ihlal edeceğine yönelik endişeler dile getiriliyor.

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