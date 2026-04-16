Hollanda’da lale zamanı başlarken, Keukenhof kapılarını 77’nci kez ziyaretçilere açtı
Hollanda’nın lale zamanının başlamasıyla Lisse kentinde bulunan Keukenhof Bahçesi, bu yıl 77’nci kez ziyaretçilere kapılarını açtı.
Abdullah Aşıran
16 Nisan 2026•Güncelleme: 16 Nisan 2026
Dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak nitelendirilen ve 32 hektarlık alana yayılan Keukenhof, mart-mayıs döneminde yaklaşık 8 hafta boyunca dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
Aylar süren hazırlıkların ardından bahçedeki laleler en güzel haline nisan ortasında ulaşıyor.
Her yıl yaklaşık 1,4 milyon ziyaretçiyi ağırlayan bahçeye gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 80’ini yabancı turistler oluşturuyor.
[1/14] Hollanda'nın Lisse kentinde, dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak nitelendirilen 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof, bu yıl 77'inci kez ziyaretçilere kapılarını açtı. Lalenin her türünün bulunduğu bahçe, mart-mayıs döneminde olmak üzere 8 hafta dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Hazırlıkların aylarca sürdüğü bahçede, laleler en güzel şeklini nisan ortasında alıyor.
Ziyaretçilere toplam 15 kilometrelik yürüyüş parkuru sunulan bahçede, 100’den fazla türde 2 bin 500’den fazla ağaç bulunuyor. Ayrıca özellikle ilkbaharda dikkati çeken 100’den fazla kiraz çiçeği türü ve yaklaşık 50 sanat eseri de parkta sergileniyor.
Tarihi bahçede yüzlerce yıllık laleler çiçek açarken, ziyaretçilere lale ve nergis gibi ilkbaharın simgesi olan çiçekler hakkında bilgi veriliyor. Parkta bisiklet kiralama imkânı ve çevredeki çiçek tarlalarında gezinti yapılabilen tekne turları da sunuluyor.
Keukenhof’ta yaklaşık 800 farklı lale türü bulunuyor
Keukenhof Bahçesi İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nova Mesman, AA muhabirine, Keukenhof’un dünyanın en güzel bahar bahçesi olduğunu söyledi.
Mesman, her yıl parkta açık alanda milyonlarca ilkbahar çiçeğinin görülebildiğini belirterek, "Bahçenin toplam büyüklüğü 32 hektardır. Toplamda her yıl 7 milyon çiçek soğanı Keukenhof’un bahçıvanları tarafından dikilmektedir." dedi.
Söz konusu çiçek soğanlarının 100 şirket tarafından bağışlandığını anlatan Mesman, "Keukenhof’ta yaklaşık 800 farklı lale türü ve 200 farklı nergis türü bulunuyor. Popülerlik açısından öne çıkan tek bir lale yoktur." diye konuştu.
Mesman, Keukenhof’un yılda yaklaşık 1,4 milyon ziyaretçiyi ağırladığını vurgulayarak, "Bahçe bu yıl 19 Mart’tan 10 Mayıs’a kadar her gün açık. Bahçede bu yıl üç farklı kapalı alanda çiçek gösterileri düzenlenecek." ifadelerini kullandı.
"Daha önce hiç bu kadar güzel laleler görmemiştim"
Avusturya'dan gelen Stella Gorke, ilk kez Amsterdam’da bulunduğunu belirterek, "Tabii ki Keukenhof’u ziyaret etmem gerekiyordu, bu yüzden buradayım." şeklinde konuştu.
Gorke, "Laleler gerçekten çok güzel. Renkler çok canlı ve çok güzel kokuyor. Çiçeklerin çoğu açmış durumda. Yani ilkbahar döneminde buraya gelirseniz çok eğlenirsiniz." dedi.
Kanada’dan çocukları ile Hollanda’ya tatile gelen Rus asıllı Tina Golovina, "Sadece Keukenhof’u görmek için geldik çünkü burası dünyanın en güzel parkı. Ah, çok güzel. Yani çok orijinal. Daha önce hiç bu kadar güzel laleler görmemiştim." diye konuştu.
"Au pair" programı aracılığıyla Hollanda’da bulunan Filipinli El Estilore, Keukenhof bahçesini ilk ziyaret ettiğini dile getirdi. Estilore, şunları söyledi:
"Bir ajans etkinliği sayesinde birçok arkadaşla birlikte geldik. Benim için biraz da etkileyici. Çünkü benim ülkemde bu kadar güzel çiçekler yok. Ayrıca çok farklı türlerde çiçekleri de keşfediyorum. Keukenhof hakkında söyleyebileceğim her şey bu. Bugün çok kalabalık. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum."
İtalya’dan gelen ziyaretçi Ambra Di Cintio da "Amsterdam’a ve Keukenhof’a ilk kez geldim. Buraya otobüsle geldik ve 45 dakika sürdü. Bahçe çok ama çok güzel. Bugün hava da gayet iyi." ifadelerini kullandı.
Hollanda'da yılda 4 milyardan fazla lale soğanı üretiliyor
Keukenhof'un resmi verilerine göre, ziyaretçiler arasında Hollandalılardan sonra Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Çinliler ve ABD'liler ilk sıralarda yer alıyor.
1950'de kurulan Keukenhof'u ilk yıl 236 bin kişi ziyaret etmişti.
Keukenhof'un, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de bulunuyor.
Türkiye'den 16. yüzyılda Avrupa'ya giden ve özellikle Hollanda ile özdeşleşen lale, ülkenin ekonomisinde önemli yere sahip. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı üreten Hollandalılar, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.