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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda Başbakanı Rutte: (Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım

Ekip  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Hollanda Başbakanı Rutte: (Netanyahu'ya) Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım

Netherlands Antilles
Hollanda Başbakanı Rutte, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Gazze'ye acilen yardım ulaşmasının gerekliliğini vurguladım. Çok sayıda masum sivilin ölümünü önlemek için askeri harekatta itidal gerek." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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