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Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

Selman Aksünger  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Hollanda Başbakanı Rutte koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı

Amsterdam

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