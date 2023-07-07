Hollanda Başbakanı Rutte koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.
Amsterdam
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