LAHEY

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İtalya'nın 2019 yılı bütçe açığına ilişkin, "İtalya'nın bütçesini gördük fakat Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İtalya'ya karşı bu konuda harekete geçmiyor." dedi.

Rutte, Davos zirvesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB) İtalya'ya karşı hareket geçmesi gerektiğini belirtti.

Hollanda Başbakanı Rutte, "İtalya'nın bütçesini gördük fakat AB Komisyonu İtalya'ya karşı bu konuda harekete geçmiyor. 'İtalya ve geçmişte Fransa bizim hep birlikte yaptığımız anlaşmaları uygulamıyorsa biz neden uygulayalım' soruları soruluyor bana. İşlerini yoluna koymayan ülkelerin sıyrılarak kurtulması doğru bir şey olamaz. Bu yüzden kuzey ve güney ülkeleri arasında güvensizlik oluşuyor." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir dayanışma eksikliği var"

Rutte, AB ülkelerindeki mülteci sorununa ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Mülteci sorununda büyük bir dayanışma eksikliği var. Rakamlar gerçekten çok büyük değil. Ancak, Almanya, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin tüm yükü taşımaları söz konusu olamaz. Bunu 27 üye devletin tamamı ile ortaklaşa yapmalıyız. Bu gerçekleşmez ise aynı şekilde batı ve doğu ülkeleri arasında da güvensizlik oluşur." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey ile güney ve doğu ile batı arasındaki bölünmenin büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Rutte, AB'nin, iklim politikasında ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların reformu ve rekabet gücünün artmasında ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi.

Muhabir: Abdullah Aşıran