Dolar
18.68
Euro
19.85
Altın
1,800.79
ETH/USDT
1,216.80
BTC/USDT
16,818.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte konuşuyor
logo
Dünya

Hollanda 2023 bütçesinden 2,5 milyar avroyu Ukrayna'ya ayırdı

Hollanda hükümeti 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardımlar için Ukrayna'ya ayrıldığını bildirdi.

Selman Aksünger   | 23.12.2022
Hollanda 2023 bütçesinden 2,5 milyar avroyu Ukrayna'ya ayırdı

Lahey

Hükümetten yapılan açıklamada, gelecek yıl bütçesinden Ukrayna'ya gönderilecek yardımın 2,5 milyar avro olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu miktarın başta askeri ekipman desteği olmak üzere, yıkılan şehirlerin yeniden yapılandırılması, alt ve üst yapının onarılması ve işlenen suçların soruşturulması için kullanılacağı kaydedildi.

Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili Twitter paylaşımında "Rusya savaşa devam ettikçe Hollanda, Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Askeri, insani ve diplomatik yardımlar için 2023'te 2,5 milyar avro ayırdık. Zelenskiy'e bunu telefon görüşmesinde ilettim." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'ya yardım 2,5 kat artacak

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şubat-Aralık 2022 arasında dönemde Ukrayna'ya yapılan yardımın toplamda 987 milyon avroya yaklaştığı bildirildi.

Böylece 2023 bütçesinden yardımın 2022'de yapılanın 2,5 katı olması öngörülüyor.

Hollanda'nın, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu 2,5 milyar avroluk yardımın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağladığı fonlar kapsamında olmadığı bilgisi paylaşıldı.

AB Konseyi, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım sağlamasını içeren paketin kabul edildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fethiye’de kaçak yapı yıkımları sürüyor
Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi
Ankara merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Soylu: Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir
Şantiyelerde yapı denetimi yapan mimar ve mühendislere 75 yaş sınırı

Benzer haberler

Hollanda 2023 bütçesinden 2,5 milyar avroyu Ukrayna'ya ayırdı

Hollanda 2023 bütçesinden 2,5 milyar avroyu Ukrayna'ya ayırdı

Kremlin: ABD, kışkırtıcı ve sömürgeci siyaset izliyor

NATO için 2022 Rusya ile en gergin yıl oldu

ABD, Rus donanması ile bağlantılı 10 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD, Rus donanması ile bağlantılı 10 kuruluşu yaptırım listesine aldı
ABD'ye göre Rusya’yı müzakereye oturtmanın yolu Ukrayna'ya daha fazla askeri destek

ABD'ye göre Rusya’yı müzakereye oturtmanın yolu Ukrayna'ya daha fazla askeri destek
Almanya, ABD’nin Ukrayna’ya "Patriot sistemi" verecek olmasını memnuniyetle karşıladı

Almanya, ABD’nin Ukrayna’ya "Patriot sistemi" verecek olmasını memnuniyetle karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet