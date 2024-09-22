Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,612.20
BTC/USDT
63,206.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hizbullah'ın İsrail'le çatışmalarda toplam kayıp sayısı 500'ü aştı

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde 290 hedefte fırlatılmaya hazır binlerce roketi barındıran roket rampaları ve topçuları hedef aldı.

Yusuf Alioğlu, Ekrem Biçeroğlu  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Hizbullah'ın İsrail'le çatışmalarda toplam kayıp sayısı 500'ü aştı

Beyrut

Hizbullah, İsrail'le 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501'e yükseldiğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının iki kişinin daha ölümüyle 17'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'le çatışmalarda ölen iki Hizbullah mensubunun adlarının Muhammed Hüseyin Ubeyd ve Abbas Mahmud Salih olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 501'e yükseldi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusundan Lübnan topraklarına yapılan hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde 290 hedefte fırlatılmaya hazır binlerce roketi barındıran roket rampalarının ve topçuların yanı sıra askeri Hizbullah'ın altyapısına saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah liderliğine düzenlediği hava saldırısının ardından sınırda gerilim tırmanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Hizbullah'ın İsrail'le çatışmalarda toplam kayıp sayısı 500'ü aştı

Hizbullah'ın İsrail'le çatışmalarda toplam kayıp sayısı 500'ü aştı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyinde Hayfa ve Nasıra kenti çevresine bir dizi roket atıldı

Ürdün, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
Almanya: Lübnan'daki çatışmaları derin bir endişeyle izliyoruz

Almanya: Lübnan'daki çatışmaları derin bir endişeyle izliyoruz
İsrail ordusu Lübnan'da yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu Lübnan'da yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet