Dolar
32.33
Euro
34.81
Altın
2,315.31
ETH/USDT
3,495.00
BTC/USDT
67,387.00
BIST 100
10,404.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da Yazıkonak Belediyesini ziyaretinde konuşuyor Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Susuz köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Hizbullah, İsrail'e misilleme olarak eş zamanlı birçok askeri hedefe saldırılar düzenledi

İdiris Okuduci  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Hizbullah, İsrail'e misilleme olarak eş zamanlı birçok askeri hedefe saldırılar düzenledi

Beyrut

Hizbullah Hareketi, dün saha komutanının öldürülmesine misilleme olarak İsrail'in kuzeydeki onlarca hedefine ağır füzeler ve kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlenen hava saldırısında öldürülen saha komutanı Talib Sami Abdullah için yeni misilleme saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'e ait kuzeyde yer alan el Zaura, Kela, Yoav, Katsia, Nafah, Sahel askeri üslerine yönelik kamikaze İHA, katyuşa ve İran yapımı Falak füzeleriyle saldırı düzenlediği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in kuzey komuta merkezi olan David askeri üssü, kuzeydeki istihbarat üssü olan Mişar ve 210'uncu Golan Tugayı'nın bulunduğu Katsavia üssüne de kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı ormanlık alanlarda yangın çıktığını duyurdu. Yangının sivil savunma ve itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldığı belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da köyde çıkan yangında 10 ev yandı
İzmir'de 41,4 derece ile haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Bakan Yerlikaya: Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil
Ankara'da kanalizasyon sularının birikmesi sonucu yol çöktü
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Benzer haberler

İsrail, Batı Şeria'dan 80 bin Filistinli işçinin çalışma izinlerini dondurmaya başladı

İsrail, Batı Şeria'dan 80 bin Filistinli işçinin çalışma izinlerini dondurmaya başladı

Filistinli kız çocuğu, Nekbe'de göçe zorlanan ataları gibi İsrail'in yıktığı evinin anahtarını saklıyor

Hizbullah, İsrail'e misilleme olarak eş zamanlı birçok askeri hedefe saldırılar düzenledi

İspanya Başbakanı Sanchez: Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz

İspanya Başbakanı Sanchez: Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de haziranın başından bu yana en az 800 Filistinli öldürüldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yangın çıkarmak için "mancınıkla" saldırı düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yangın çıkarmak için "mancınıkla" saldırı düzenliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet