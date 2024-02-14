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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hizbullah: İsrail’in saldırılarının yanıtsız kalması mümkün değil

Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, İsrail’in sivillerin ölümüne yol açan Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının yanıtsız kalmayacağını söyledi.

İdiris Okuduci  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Hizbullah: İsrail’in saldırılarının yanıtsız kalması mümkün değil

Beyrut

Safiyuddin, Hizbullah’ın İsrail çatışmalarda hayatını kaybeden mensupları için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünkü saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bu saldırının yanıtsız kalmasının mümkün olmadığını dile getiren Safiyuddin,”Mutlaka bir tepki gelecektir ve bu tepki de gerekli ve uygun düzeyde olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Temmuz 2006’da Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırılara atıfta bulunan Safiyuddin, “Bazıları 2006'da ya da denklemlerin olduğu 2006-2023 yıllarında ulaşamadıkları amaç ve hedeflere ulaşabileceklerini hayal ediyorlar ya da artık bu hedeflere ulaşabileceğine inanıyor. Biz de şunu söylüyoruz, yine yanılıyorsunuz. Düşman bu hedeflerin hiçbirine ulaşamayacaktır.” dedi.

İsrail ordusu Safed kentine yönelik düzenlenen saldırının ardından Lübnan’ın güneyindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu ile 1 Hizbullah mensubu ölmüştü.

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