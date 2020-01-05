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Dünya

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Süleymani'yi öldüren ABD askerlerinin bedel ödeyeceğini" söyledi.

Mahmut Geldi   | 05.01.2020
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek Fotoğraf: Fatemeh Bahrani/AA

Beyrut

Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, örgütün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için düzenlenen törene hitaben televizyon konuşması yaptı.

Kasım Süleymani'nin 1 Ocak'ta kendisini ziyaret ettiğini ifade eden Nasrallah, ABD'deki gazetelerde kendisine ilişkin çok yazılar yazıldığı konusunda Süleymani'yi uyardığını kaydetti.

Nasrallah, Süleymani'nin çok sayıda suikast girişiminden sonra ABD'deki seçimler ve bölgesel gelişmeler ışığında aleni bir saldırıyla öldürüldüğüne dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'taki petrol kuyularını ele geçirmek istediğini belirten Nasrallah, ABD'nin bölgede kendisine karşı çıkan bir devlet istemediğini savundu.

Nasrallah, Süleymani'ye yönelik suikastın bağımsız bir olay olmadığını ve Amerikalıların bölgede yeni bir savaş açtıklarını öne sürdü.

Sekreter Nasrallah, Süleymani ve Mühendis'in öldürüldüğü Bağdat'taki hava saldırısına karşı ABD'nin bölgedeki askeri varlığına son verme çağrısında bulundu.

Süleymani suikastından sonra İran yönetiminin bölgedeki müttefiklerinden bir talepte bulunmadığını aktaran Nasrallah, "direniş gruplarından", Süleymani'nin ölümüne karşı kısas uygulama kararı alan olursa bunun kendi iradeleri olduğunu ifade etti.

Süleymani ve Mühendis'i öldüren ABD askerlerinin bedel ödeyeceğini söyleyen Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trump ve yönetimi, Amerikan askerlerinin cenazeleri ülkelerine gönderildiğinde kaybettiklerini anlayacaklar. Süleymani'nin öldürülmesine karşı uygulanacak en adil kısas, ABD'nin bölgemizdeki askeri varlığı, askeri üsleri ve savaş gemileri ile her Amerikan subay ve askerine yönelik olacaktır. Bu konuşmalarımızla Amerikalı sivilleri kastetmiyoruz."

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