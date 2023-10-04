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Dünya

Hırvatistan'ın Osijek şehrinde plastik depolama alanında çıkan yangın sürüyor

Hırvatistan'ın en büyük şehirlerinden Osijek'teki bir şirketin plastik depolama alanında çıkan yangın devam ediyor.

Ahmet Nurduhan  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Hırvatistan'ın Osijek şehrinde plastik depolama alanında çıkan yangın sürüyor

Osijek

Osijek Sivil Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece yerel saatle 00.40'ta şehirdeki bir şirketin plastik depolama alanında yangın çıktığı belirtildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine intikal ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşlara, yangın sonucu oluşan gazların zararlı etkilerinden ötürü zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Söndürme çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edebilir

Osijek Belediye Başkanı İvan Radic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yangının hala devam ettiğini ve sahadaki çok sayıda itfaiye ekibine rağmen söndürme çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürmesini beklediklerini kaydetti.

Bu arada kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın sonucu oluşan dumanın, Bosna Hersek sınırına kadar ulaştığı ifade edilirken, iki itfaiye erinin yangında hafif yaralandığı belirtildi.

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