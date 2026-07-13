Hırvatistan'ın Korcula Adası'nda çıkan orman yangınında 2 itfaiye eri yaralandı

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13 Temmuz 2026•Güncelleme: 13 Temmuz 2026
Hırvatistan İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, Korcula Adası'nda geniş alanı kaplayan bir orman yangınının meydana geldiği ifade edilerek, yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye erinin yaralandığı belirtildi.
Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi verilen açıklamada, 2 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına dahil olduğu aktarıldı.
Açıklamada, yangına şiddetli yağış sonrası yıldırımların neden olabileceği belirtilirken, 270 itfaiye eri ve 72 aracın bölgede bulunduğu kaydedildi.