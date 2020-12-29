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Dünya

Hırvatistan'daki depremde can kaybı 5'e yükseldi

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 5'e yükseldi.

Lejla Biogradlija   | 29.12.2020
Hırvatistan'daki depremde can kaybı 5'e yükseldi

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Petrinja'da birçok bina yıkılırken, deprem Sisak şehrinde de hasara yol açtı. ( stringer - Anadolu Ajansı )

Hırvatistan medyasına açıklama yapan Glina Belediye Başkanı Stjepan Kostanjevic, depremin merkez üssü Petrinja'ya yakın beldelerinde 4 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Daha önce de Petrinja'da bir kız çocuğunun depremde hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda yaralının da civardaki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Depremden etkilenen Petrinja ve Sisak şehirlerinde çok sayıda bina yıkılırken, araçlar da zarar gördü.

Hırvatistan hükümeti, evlerini kaybeden hiç kimsenin açıkta kalmayacağını belirterek, yardım ve destekleri için uluslararası kuruluş ve ülkelere teşekkür etti.

Petrinja'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaların tedavi gördüğü hastanede de hasar oluştuğu ifade edilirken, buradaki hastaların orduya ait helikopterle başkent Zagreb'deki hastanelere sevk edileceği bildirildi.

Petrinja ve Sisak'a giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanıyor, depremin hissedildiği başkent Zagreb'de de panik havası devam ediyor.


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