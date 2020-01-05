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Dünya

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Milanovic önde

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yayımlanan ilk sandık çıkış anketlerine göre, sosyal demokrat aday Milanovic yarışı önde götürüyor.

Lejla Bıogradlıja   | 05.01.2020
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Milanovic önde Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışan iki adaydan Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic. AA/Stipe Majic

Zagreb

Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemleri yerel saat ile 19.00'da sona erdi.

İkinci turda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.

Sandıkların kapatılmasının ardından yayınlanan ilk sandık çıkış anketlerine göre Milanovic oyların yüzde 53,25'ini, Kitarovic ise 46,75'ini aldı.

Çıkış anketlerine yurt dışında kullanılan oyların dahil edilmediği açıklandı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Bu arada, yerel saat ile 16.30'a kadar kayıtlı seçmenlerin yüzde 43,52'sinin oy kullandığı da açıklandı.

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