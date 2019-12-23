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Dünya

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda en çok oy alan eski başbakanlardan Milanovic ile mevcut Cumhurbaşkanı Kitarovic ikinci tura kaldı.

Lejla Bıogradlıja   | 23.12.2019
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı Fotoğraf: Mustafa Öztürk /AA

Zagreb

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

Hırvatistandaki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda en çok oyu alan eski başbakanlardan Zoran Milanovic ile mevcut cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı. İktidardaki Hırvat Demokratik Birliğinin (HDZ) adayı Kitarovic ikinci tura kalmasına ilişkin konuşma yaptı. Kitarovic'in konuşmasını çok sayıda partili dinledi. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı ) 

Hırvatistan'da Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı.

Hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanı 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda seçilecek.

İkinci tura, ilk turda oyların yüzde 29,54'ünü alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Zoran Milanovic ile oyların yüzde 26,67'sini alan iktidardaki Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Kolinda Grabar Kitarovic kaldı.

Diğer adaylardan Miroslav Skoro 24,44, Mislav Kolakusic yüzde 5,87, Dario Jurican yüzde 4,60, Dalija Oreskovic yüzde 2,89, İvan Pernar yüzde 2,31, Katarina Peovic yüzde 1,12, Dejan Kovac yüzde 0,95, Nedjeljko Babic yüzde 0,21 ve Anto Djapic yüzde 0,15 oy aldı.

Bu arada, kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da DIP verilerine göre seçime katılım yüzde 51,01 oldu.

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