Dolar
18.11
Euro
18.19
Altın
1,747.69
ETH/USDT
1,693.50
BTC/USDT
21,328.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediliyor
logo
Dünya

Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.

Ahmet Nurduhan   | 19.08.2022
Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Zagreb

Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Osijek'teki Drava Nehri çevresinde yürüyüş yapan bir kişinin, nehir içerisinde bir cisim görmesi üzerine polise haber verdiği aktarılarak, "Olay yerine gelen ekiplerce nehirden çıkarılan cismin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 150 kilogramlık bir uçak bombası olduğu anlaşıldı." denildi.

Olay yeri polis ekiplerince güvenlik altına alınırken, bulunan bombanın güvenli bir yere taşınacağı ve imha edileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
Bakan Özer: Kısa sürede 520 tane atıl durumda olan köy okulunu "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürdük
Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'da hafızlık icazet merasimine katıldı

Benzer haberler

Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Hırvatistan'da Sava Nehri'nin su seviyesinde düşüş gözlendi

Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu

Balkanlar'da Kovid-19 bağlantılı ölüm sayısı artıyor

Balkanlar'da Kovid-19 bağlantılı ölüm sayısı artıyor
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili değil

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili değil
İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 77. yılı

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 77. yılı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet