Euro
6.16
Dolar
5.52
BIST 100
102,284.80
Altın
1,431.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in, Bosna Hersek'in "istikrarsız olduğu" ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" iddiaları sert tepkiye neden oldu.

Kayhan Gül   | 31.07.2019
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

Saraybosna

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Bosna Hersek'in "istikrarsız olduğu" ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" iddiaları sert tepkilere ve gerginliğe neden oldu.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de bulunan Kitarovic'in, mevkidaşı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşmede, Bosna Hersek hakkında kullandığı "istikrarsız " ve "militancı İslam tarafından kontrol edildiği" ifadeleri, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, istikrarsız olanın Bosna Hersek değil, Kitarovic'in kendisi olduğunu vurgulayarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın Bosna Hersek'in aleyhine propagandalarını sürdürmesine tepki gösterdi.

Konsey'in Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic de bu iddiaların, agresif ve yabancı düşmanı Zagreb politikasının Bosna Hersek'e karşı "fabrikasyon yalanları" olduğunu belirterek Kitarovic'in açıklamasının, 1990'lı yıllarda Boşnaklara karşı savaş suçları işlemiş Hırvatların söylemleriyle aynı olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic de Kitarovic'in açıklamalarının "ciddiyetten uzak ve sorumsuzca" olduğunu ifade etti.

"Kitarovic’in açıklaması, İslamofobik politikasının göstergesi"

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi (SDA) de Kitarovic'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Kitarovic'in ifadelerinin, onun Bosna Hersek ve Boşnaklara karşı İslamofobik politikasının bir göstergesi olduğu ifade edilerek uluslararası kamuoyundaki hiçbir ciddi faktörün bu iddiaları dikkate almayacağı vurgulandı.

Eski Hırvatistan Başbakanı Kosor'dan özür

Ilımlı açıklamalarıyla bilinen eski Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor ise Kitarovic'in ifadeleri için komşu Bosna Hersek'ten özür diledi.

Kosor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülke Bosna Hersek'ten ve tüm halklarından özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Kitarovic daha önce de Bosna Hersek'te binlerce silahlı militan olduğunu iddia etmiş, Müslüman Boşnakları hedef alan bu iddialar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı

Benzer haberler

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın iddiasına Bosna Hersek'ten sert tepki

Mostar Köprüsü'nde atlama yarışları yapıldı

Balkanların tek 'Eşek Müzesi'ne yoğun ilgi

Türk öğrenciler Bosna Hersek'te edindikleri tecrübeden memnun

Türk öğrenciler Bosna Hersek'te edindikleri tecrübeden memnun
Saraybosna'da 251 şehit anısına 251 fidan dikildi

Saraybosna'da 251 şehit anısına 251 fidan dikildi