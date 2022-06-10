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Dünya

Hint yetkililerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Mescid-i Aksa'da protesto edildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası yüzlerce Filistinli, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu   | 10.06.2022
Hint yetkililerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri Mescid-i Aksa'da protesto edildi

Kudüs

Protesto eylemine katılan Filistinliler tekbir getirerek, "Lideri Hz. Muhammed olan ümmet boyun eğmez" şeklinde sloganlar attı.

Gösteri sonrası yapılan kınama açıklamasında Arap ve İslam ülkelerine Hindistan'daki saygısızlığa karşı ciddi bir tavır sergileme çağrısı yapıldı.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

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