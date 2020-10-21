Hindu milliyetçiliği Müslümanları nasıl etkiliyor?
Dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında ikinci olan Hindistan’da son yıllarda yaşanan siyasi gelişmeler tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Ankara
Son olarak ülkedeki ayrışmanın sembolü haline gelen Babri Camii’nin yıkılmasına ilişkin davada mahkemenin olayda rol alan kişilere beraat kararı vermesi dünya genelinde yankı buldu.
1992’de fanatik bir grup Hindu milliyetçisi tarafından yıkılan Babri Camii ve yerleşkesinin bundan sonraki akıbeti ülkedeki kutuplaşmanın sembolü haline geldi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2019 genel seçimlerinde elde ettiği seçim zaferinin ardından Hindu milliyetçiliğini daha da ön plana çıkaran uygulamaları, ülkedeki azınlıkların tepkisini çekiyor.
Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasıyla başlayan süreçte, Aralık 2019’da yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasası ve tarihi Babri Cami’nn yerine yapılması planlanan Hindu tapınağı projesi ülkedeki ihtilafı derinleştirdi.
AA, hazırladığı video-haberde son dönemde ortaya çıkan bu gelişmeleri meydana getiren koşulların izini sürdü.
Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) lideri Başbakan Modi’nin ideolojik olarak benimsediği Hindu milliyetçiliği ile olan ilişkisini inceleyen çalışma ayrıştırıcı politik hamlelerin nedenlerini sorguluyor.