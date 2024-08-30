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Dünya

Hindistan'ın kuzeyinde muson yağmurları nedeniyle 27 Haziran'dan bu yana 150 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde 27 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle 150 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aynur Şeyma Asan  | 30.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Hindistan'ın kuzeyinde muson yağmurları nedeniyle 27 Haziran'dan bu yana 150 kişi öldü

Ankara

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, eyaletin acil durum operasyon merkezi yetkilileri, haziran sonundan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle bazı yolların kapandığını ifade etti.

Yetkililer, 27 Haziran'dan bu yana etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 150 kişinin öldüğünü kaydetti.

Öte yandan, meteoroloji ofisi yetkilileri, 2 Eylül'de bazı bölgelerde aşırı yağış ve ani sellerin beklendiği uyarısında bulunarak "sarı alarm" verdi.

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