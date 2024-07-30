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Dünya

Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında 24 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti.

Zeynep Katre Oran  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında 24 kişi öldü

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala eyalet yetkilileri, Wayanad bölgesindeki sağanak yağışın ardından meydana gelen birden fazla toprak kaymasında onlarca kişinin toprak altında kaldığından şüphelendiklerini bildirdi.

Toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulundu.

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan ile iletişime geçtiğini belirten Modi, afetle ilgili "mümkün olan her türlü yardım" konusunda destek vereceklerini kaydetti.

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