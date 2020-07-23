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Dünya

Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 119’a yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel ve toprak kaymalarından 2 bin 500’ün üzerinde köy etkilendi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.07.2020
Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 119’a yükseldi

Ankara

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 119’a çıktı.

Press Trust of India’da yer alan habere göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyaletteki sellerden şimdiye kadar yaklaşık 2,8 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 93 kişinin sele kapılarak, 26 kişinin de selin neden olduğu toprak kaymalarında öldüğü belirtildi.

Selden 2 bin 500’ün üzerinde köy etkilenirken, afet bölgelerinden tahliye edilenler için 280’in üzerinde yardım kampı kuruldu.

Eyalet genelinde etkili şiddetli yağışlar ve heyelanlarda yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü. Afetten etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları su altında kalıyor.

Öte yandan, seller dolayısıyla Assam genelinde 120 bin hektarlık tarım arazisi de zarar gördü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan, eyaletteki 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 85'inin sular altında kaldığı ve parkta aralarında 11 gergedanın olduğu 113 hayvanın telef olduğu belirtilmişti.

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