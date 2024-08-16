Dolar
33.67
Euro
37.11
Altın
2,497.27
ETH/USDT
2,589.60
BTC/USDT
58,739.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da uçurtma ipine takılan kuşlar, özel hastanede tedavi ediliyor

Hindistan'da uçurtma iplerine takılarak yaralanan kuşlar hastanede tedavi ediliyor.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Lejla Biogradlija  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Hindistan'da uçurtma ipine takılan kuşlar, özel hastanede tedavi ediliyor Fotoğraf: Imtiyaz Khan/AA

İstanbul

Hindistan'da son günlerde düzenlenen Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında uçurulan uçurtmalardaki naylon ipler, birçok kuşun pençe ve kanatlarına dolanarak ağır yaralanmalarına neden oldu.

Bu sene bağımsızlığın 78. yıl dönümü sırasında yapılan kutlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kuş, başkent Yeni Delhi'deki kuş hastanesinde tedavi altına alındı.

Kuşların uçurtmalarda kullanılan ve "manja" adı verilen keskin naylon iplere takılıp yaralandığı belirtilirken, hayvan hakları örgütleri bu tehlikeli ipin kullanımının yasaklanmasını talep ediyor.

Hindistan'da her yıl Makar Sankranti Festivali ve Bağımsızlık Günü kutlamaları esnasında çok sayıda kuş "manja"lara takılıp yaralanırken, kuş hastanesinde yılın bu dönemlerinde çok sayıda yaralı kuş tedavi ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artacak
Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kilisli depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı
Aydın'da ormanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Hindistan'da uçurtma ipine takılan kuşlar, özel hastanede tedavi ediliyor

Hindistan'da uçurtma ipine takılan kuşlar, özel hastanede tedavi ediliyor

Hindistan'ın eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın iktidarda kalması için ABD'ye baskı yaptığı iddiası

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü" Ankara'da kutlandı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi öldü

Hindistan'ın Racastan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 20 kişi öldü
Hindistan'da halkın fil saldırılarından korunabilmesi için uygulama geliştirildi

Hindistan'da halkın fil saldırılarından korunabilmesi için uygulama geliştirildi
Bangladeş'teki yönetim değişikliğinin ardından Yeni Delhi ile ilişkiler yeni döneme giriyor

Bangladeş'teki yönetim değişikliğinin ardından Yeni Delhi ile ilişkiler yeni döneme giriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet