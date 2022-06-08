Hindistan'da son üç ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı bildirildi
Hindistan'da Kovid-19 vakalarının son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşması, ülkede 4. dalga endişesine sebep oldu.
Ankara
Financial Express sitesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 233 yeni vaka bildirdi.
Buna göre ülkede, 93 gün sonra ilk defa 5 binden fazla yeni vaka kaydedildi.
Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak, 524 bin 715'e yükseldi.
Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 43 milyon 190 bin 282'ye ulaştı.
Artan vaka sayıları, ülkede 4. dalga endişelerine yol açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.