Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu
Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Ankara
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Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğunu bildirdi.
"Times of India" internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 956 kişinin virüse yakalandığını belirtti.
Bakanlık ayrıca son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yeni vaka ve ölümlerle ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 297 bin 535'ye, can kaybı sayısı ise 8 bin 498'e çıktı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.
Pakistan'da vaka sayısı 125 bini aştı
Pakistan'da ise yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 397 kişi artarak 125 bin 933 oldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 107 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda ölü sayısı 2 bin 463'e yükseldi.
En çok vaka 47 bin 382 kişiyle ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta, en az vaka 534 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyonu aşarken, 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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