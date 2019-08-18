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Dünya

Hindistan'da seller 22 can aldı

Hindistan'da etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşçı   | 18.08.2019
Hindistan'da seller 22 can aldı

Ankara

Hindistan'ın Himaşal Pradeş eyaletinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

NDTV kanalında yer alan habere göre, yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, eyaletin turizm merkezi Shimla ve Kullu bölgesinde pazartesi günü eğitime ara verileceğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, bölgede aşırı yağışların iki gün daha süreceği uyarısında bulundu.

Hindistan'da şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan ve Andra Pradeş eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 333 kişi hayatını kaybetmişti.

























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