Hindistan'da Müslüman gencin linç edilmesi davasında yeni rapor
Hindistan'da, Tabrez Ansari'nin linç edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan 11 kişi hakkında polis tarafından hazırlanan ve "cinayet" suçlamalarına yer verilmeyen yeni rapor mahkemeye sunuldu.
Ankara
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde polis, Müslüman gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada yargılanan 11 kişi hakkında "cinayet" suçlamasının yer almadığı yeni raporu mahkemeye sundu.
Yerel basında yer alan haberlerde, Jharkhand polisinin, Tabrez Ansari'nin cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu hazırlanan raporda, ölümün "stres" ve "kalp krizi"ne bağlı olduğunun ifade edilmesinin ardından, olaya ilişkin raporunu yeniden düzenlediği belirtildi.
Polisin, sanıklar hakkında cinayet suçlamalarına yer verilmeyen yeni raporunu mahkemeye sunduğu kaydedildi.
Yeni rapor doğrultusunda yargılamaları devam edecek sanıkların ölüm cezasına çarptırılmayacağı tahmin ediliyor.
Jharkhand eyaletinde 17 Haziran'da 24 yaşındaki Tabrez Ansari, motosiklet çaldığı iddiasıyla bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramıştı.
Ansari, direğe bağlanarak 12 saat boyunca dövülmüş ve ertesi gün polis tarafından tutuklanmıştı. Gözaltında 4 gün tutulduktan sonra hastaneye sevk edilen Müslüman genç hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.