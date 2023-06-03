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Dünya

Hindistan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 171'e yükseldi

Hindistan basını, ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 171'e yükseldiğini bildirdi.

Şeyma Uzundere  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Hindistan'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 171'e yükseldi

Ankara

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