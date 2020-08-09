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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü otelde çıkan yangında 11 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği bir otelde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Emel Gözellik   | 09.08.2020
Hindistan'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü otelde çıkan yangında 11 kişi öldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülke basınındaki haberlere göre, Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından 22 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini belirten yetkililer, 11 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti.

Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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