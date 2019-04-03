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Dünya

Hindistan'da hava kirliliği 1,2 milyon kişinin ölümüne yol açtı

Hindistan'da hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle 2017'de 1,2 milyon kişi hayatını kaybetti.

Emel Öz Gözellik   | 03.04.2019
Hindistan'da hava kirliliği 1,2 milyon kişinin ölümüne yol açtı

Ankara

Hindistan'da hava kirliliğinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle 2017'de 1,2 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Etkileri Enstitüsünün (HEI) "Küresel Hava Durumu" çalışmasına göre, Hindistan'da kapalı ve açık alandaki hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan 1,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Çalışmada ülkede hava kirliliğinden ölümlerin sigara kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğu belirtildi.

Araştırmada ayrıca, Güney Asya'da şimdiki hava kirliliği seviyelerinde doğan bir çocuğun yaşam süresinin en az iki yıl azaldığı ifade edildi.

Chicago Üniversitesine bağlı Hava Kalitesi Yaşam Endeksinin (AQLI) geçen yıl yayımladığı, dünyanın havası en fazla kirli 10 kenti listesinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi birinci sırada yer almıştı.







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