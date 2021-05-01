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Dünya

Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde hastanede çıkan yangında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 18 kişi yaşamını yitirdi.

Emre Aytekin   | 01.05.2021
Hindistan'da hastanede çıkan yangında 18 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Ankara

Gucarat eyaletinin Bharuch kentinde bulunan hastanenin zemin katındaki Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Solunum cihazına bağlı 18 hastanın hayatını kaybettiği yangında, aynı bölümde tedavi gören 31 hasta kurtarıldı.

Hindistan'da 23 Nisan'da Mumbai eyaletinin Virar kentindeki hastanenin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

Ülkede son haftalarda artan vaka sayısı, halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Vakaların yoğun görüldüğü eyaletlerdeki hastanelerde doluluk oranları sınıra gelirken ilaç, oksijen ve diğer tıbbi malzemelerin temininde sıkıntılar yaşanıyor.

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