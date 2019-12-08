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Dünya

Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

Ayşe Doğru   | 08.12.2019
Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü

Ankara

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.

Yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları yangında, 43 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Gard, 50'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında saat 09.30 itibarıyla çoğu dumandan zehirlenerek bilincini kaybetmiş 56 kişiyi hastaneye kaldırdıklarını aktardı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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