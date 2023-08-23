Dolar
27.21
Euro
29.48
Altın
1,904.56
ETH/USDT
1,644.20
BTC/USDT
26,038.00
BIST 100
7,804.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’deki orman yangınında Yağcılar köyündeki bazı yapılar ve mezarlık da zarar gördü
logo
Dünya

Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mizoram eyaletinin Aizawl bölgesinde inşaat halindeki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 işçi yaşamını yitirdi.

Zeynep Katre Oran  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Ankara

ANI News'in haberine göre, eyalet polisi yaptığı açıklamada, olayın Aizawl bölgesinin yaklaşık 20 kilometre uzağındaki Sairang kasabasında meydana geldiğini aktardı.

Polis, inşaatı henüz tamamlanmamış demir yolu köprüsünün çöktüğünü ve ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Olay esnasında inşaat alanında yaklaşık 40 işçinin bulunduğunu belirten polis, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Mizoram Eyaleti Başbakanı Zoramthanga, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki paylaşımında, üzüntüsünü dile getirerek, "Tüm ailelere en derin taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere gelen çok sayıda vatandaşımıza da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'deki orman yangınından etkilenen iki köy dronla görüntülendi
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 31'e düştü
İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldı
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Bakan Kacır, Hindistan'da Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini anlattı

Araştırma: Yüksek dağlarda kar yerine daha fazla yağmur görülmesi doğal afet riskini artırıyor

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında en az 72 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında en az 72 kişi öldü
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 67'ye çıktı

Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 67'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet