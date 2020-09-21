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Dünya

Hindistan'da bina çöktü: 13 ölü, 11 yaralı

Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Sümeyye Dilara Çelik   | 21.09.2020
Hindistan'da bina çöktü: 13 ölü, 11 yaralı Fotoğraf: Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı

Ankara

Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin ticari başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.

Building collapse at Bhiwandi in Thane

Hindistan'da Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin finansal başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü, 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binada mahsur kalan 20 ila 25 kişiye ulaşmaya çalıştığı belirtildi. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )

Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer 21 kişinin kurtarıldığını, 30 kişinin ise enkazın altında olduğunu belirtti.

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