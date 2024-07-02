Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdihamda 87 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayindeki izdihamda ilk belirlemelere göre 87 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara
NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. Belirlemelere göre, izdiham nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti.
Hathras bölgesi yetkililerinden Ashish Kumar, sağlık kurumlarından alınan bilgilere göre, meydana gelen izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 87 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin ilk açıklamasında, "İzdihamda 25'i kadın, 2'si erkek olmak üzere 27 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." demişti.
Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.