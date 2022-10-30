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Dünya

Hindistan'da asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü, en az 40 kişi öldü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Nuri Aydın   | 30.10.2022
Hindistan'da asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü, en az 40 kişi öldü

Ankara

Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 400 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü.

Olayda, köprüdeki yüzlerce kişi Macchu Nehri'ne düşerken, en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia, arama kurtarma çalışmalarının başladığını, çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.

Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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