Euro
10.49
Dolar
8.60
BIST 100
1,432.86
Altın
1,908.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'da 2020'de demir yollarında 8 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da geçen yıl demir yollarında çoğunluğu göçmen işçi 8 bin 700'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Fuat Kabakcı   | 02.06.2021
Hindistan'da 2020'de demir yollarında 8 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti

Ankara

Yeni Delhi Televizyonunun (NDTV) haberine göre, Hindistan Demir Yolu Yönetimi, geçen yıl demir yolunda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun evlerine yürüyerek gitmeye çalışan göçmen işçiler olduğunu açıkladı.

Geçen yıl yolcu treni seferlerinin ciddi şekilde azalmasına rağmen demir yollarında 8 bin 700’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yönetim, göçmen işçilerin diğer otoyol güzergahından gitmek yerine demir yolu güzergahını takip ettiklerini dile getirdi.

Yönetim, göçmen işçilerin evlerine yürüyerek gitmek için demir yolu güzergahını tercih etmelerinde, "kara yolu güzergahına göre daha kısa olması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden kaçınmak istemeleri ve herhangi bir trenin çalışmadığını varsaymalarının etkili olduğunu" aktardı.

Yolcu treni seferlerinin geçen yıl büyük ölçüde azaldığı, yük trenlerinin seferlerinin devam ettiği Hindistan'da, Demir Yolu Yönetimi bu ölümleri kaza olarak değil, "tren raylarına izinsiz giriş veya beklenmedik vaka" olarak nitelendiriyor.

Ülkede ayrıca 2019'da 15 bin 204, 2018'de 14 bin 197, 2017'de 12 bin 838, 2016'da 14 bin 32 kişi demir yollarında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını 2023'e kadar uygulamayacak
Dünya genelinde 1 milyar 980 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Bilim insanları yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu
İstanbul'daki işletmeler kademeli normalleşme kapsamında müşterileriyle iş yerlerinde yeniden buluştu
Sabiha Gökçen'de PCR testleri 1,5 saatte sonuçlanıyor

Benzer haberler

Hindistan'da 2020'de demir yollarında 8 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da 2020'de demir yollarında 8 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 207 kişi öldü

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son haftaların en düşük seviyesinde

Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son haftaların en düşük seviyesinde
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 128 kişi öldü
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 460 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 460 kişi öldü