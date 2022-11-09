Hindistan’dan Rusya ve ABD’ye eş zamanlı diplomasi çıkarması
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Ukrayna Savaşı’nın patlak vermesinin ardından Moskova’ya ilk ziyaretini gerçekleştirirken, Hindistan Dışişleri Sekreteri Vinay Mohan Kwatra ABD’de Joe Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.
Ankara
Ukrayna Savaşı sonrası Rusya’ya karşı Batılı devletlere kıyasla ılımlı çizgide ilerleyen Hindistan’ın üst düzey yetkilileri, ABD ve Rusya’ya eş zamanlı ziyaret gerçekleştirerek temaslarda bulundu.
Hindustan Times'ın haberine göre, Hint yönetiminin Dışişleri Sekreteri Vinay Mohan Kwatra başta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman olmak üzere üst düzey ABD yetkilileri ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kwatra ve Sherman’ın görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin “stratejik ortaklar olarak” Hindistan ve ABD’nin iş birliği alanlarını ele aldığını belirtti.
Twitter hesabından temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda Sherman, Kwatra ile bir araya gelmenin “harika” olduğunu ve Hint-Pasifik’te güvenliği ve bölgesel iş birliğini ilerletmek üzerine görüştüklerini kaydetti.
Öte yandan görüşmede Sherman’ın ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı “yasa dışı” savaşa karşı Ukrayna halkının yanında olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Hindistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığını kınayan kararda çekimser kalması ve Batılı devletlerin yaptırım uyguladığı bir dönemde Rusya’dan petrol ithalatını giderek artırması nedeniyle eleştiriliyor.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesinin ardından ilk kez dün Moskova’ya ziyarette bulunmuş ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya ile ilişkilerin ülkesinin çıkarına olduğunu belirterek, "Biz de çıkarımıza olan bir durumu gelecekte de devam ettirmek isteriz." ifadelerini kullanmıştı.
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