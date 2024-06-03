Hindistan’da termometrelerin 44,7 dereceyi göstermesi üzerine alarm seviyesi yükseltildi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.
Ankara
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.
Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.
Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.