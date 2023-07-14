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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Dünya

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın güney kutup bölgesine fırlattı

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın karanlık bölgesinde kalan güney kutup bölgesine ulaşması için uzaya gönderdi.

Melike Pala  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın güney kutup bölgesine fırlattı

Ankara

ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden "LVM3-M4" roketiyle fırlatılan uzay aracının, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacağını açıkladı.

Dünya'dan Ay'a yolculuğunun yaklaşık 1 ay süreceği tahmin edilen uzay aracının 23 Ağustos'ta hedefine varması bekleniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Chandrayaan-3'ün fırlatışı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin uzay tarihinde yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Bu önemli başarı, bilim insanlarımızın adanmışlığının kanıtıdır." paylaşımında bulundu.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Yörünge yükseltme manevralarından sonra "Ay Transfer Yörüngesi"ni takip edecek aracın, 300 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat ederek Ay'a ulaşması planlanıyor.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay aracının, Ay'ın yüzeyini incelemesi bekleniyor.

Daha önce 2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

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