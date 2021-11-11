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Dünya

Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker gönderiyor

Hindistan’ın, son haftalarda yaşanan cinayetlerin ardından Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker göndermeye başladığı bildirildi.

İdris Sülün   | 11.11.2021
Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker gönderiyor Fotoğraf: Faisal Khan/AA

İstanbul

Dawn sitesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre, son haftalarda bir dizi organize cinayetin yaşanmasının ardından Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesine takviye birlikler gönderilmeye başladı.

Cammu Keşmir Polis Gücü Sözcüsü Abhiram Pankaj, yaklaşık 2 bin 500 takviye askerin bölgeye ulaşarak konuşlandığını ve daha fazla askerin yolda olduğunu aktardı.

Bu hafta itibariyle yaklaşık 5 bin takviye askerin bölgeye konuşlandırılacağı bildirildi.

Hindistan hükümetinin bölgede on yıllardır en az 500 bin asker konuşlandırdığı biliniyor.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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