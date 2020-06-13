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Dünya

Heniyye: Gazze ve Batı Şeria daha önce görülmemiş tehlike ile karşı karşıya

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Filistin aleyhine olan birçok planı sebebiyle daha önce görülmemiş bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Said İbicioğlu   | 13.06.2020
Heniyye: Gazze ve Batı Şeria daha önce görülmemiş tehlike ile karşı karşıya

Gazze

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, , 19 ülkeden 64 alimin de katıldığı Kudüs konulu sanal forumda yaptığı açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria, 'Yüzyılın Anlaşması', Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi planları sebebiyle daha önce görülmemiş bir tehlike ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

"Kudüs, Gazze, İsrail'in işgali altındaki Filistin toprakları, mülteci kampları ve diasporadaki Filistinliler, direnişlerini saf dışı bırakmayı hedefleyen siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında bir savaşla karşı karşıya." diyen Heniyye, Hamas'ın, İsrail'in planları ile mücadele için ortaya koyduğu stratejik önceliklerini, "Filistin halkının birliğinin sağlanması, kapsamlı bir direniş projesi oluşturulması, Arap ve İslam dünyası ile güçlü bir bütünleşme ve Filistinlilerin yanında duranlara açık olmak" şeklinde sıraladı.

Heniyye, İslam dünyasındaki alimlere, Filistin davasına sahip çıkma ve İsrail planlarını engellemeye yönelik bir strateji geliştirmek için güçlü bir koordinasyon oluşturma çağrısı yaptı.

Heniyye "ABD'nin planları ile başa çıkmak için siyaset, medya ve ekonomi aracılığı mücadele etmenin, Müslümanlar için dini bir yükümlülük" olduğunu vurguladı.

Siyasi Büro Başkanı Heniyye, mezhepsel ve etnik çekişmelerin ortaya çıkmasına son verilmesi ve İslam aleminin Kudüs ve Filistin davası arkasında tekrar birleşmesi için Müslüman alimler komitesi oluşturulması çağrısı yaptı.




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