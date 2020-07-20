Euro
7.86
Dolar
6.86
BIST 100
119,520.47
Altın
1,811.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi
logo
Dünya

Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı

Hayırsever Türk doktor Metin Külünk'ün Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde yaptırdığı 1500 öğrencinin yararlanacağı 16 derslikli okul hizmete açıldı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 20.07.2020
Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Afganistan

Okul açılış töreninde konuşan Cüzcan Vali Yardımcısı Abdulkadir Maliye, Afganistan'ın kalkınması için eğitimin önemli olduğunu ve bu nedenle çocukların okula gitmesi için teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan'da eğitime böyle bir yatırım yapan Külünk'e teşekkür eden Maliye, bu okulun bölge halkının eğitim ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Kuyaş Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Nur Muhammed Karizade de Külünk'ün babası Abdurrahman Külünk adına yaptırdığı bu okuldan mezun olan öğrencilerin Türkiye'de burslu eğitim görmeleri için de destek vereceğini kaydetti.

Bu okulda modern bir laboratuvar ve bilgisayar sınıfı oluşturmayı planladıklarını dile getiren Karizade, Abdurrahman Külünk Lisesi'nin 150 bin dolara mal olduğunu vurguladı.

Karizade, iki katlı ve 16 derslikli okuldan 1500 öğrencinin yararlanacağının altını çizdi.

Şiir dinletileriyle devam eden tören kurdele kesimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 647 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Papua Yeni Gine'de Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı

Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı

İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı

Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı

Afganistan'da Taliban saldırılarında son bir ayda 129 sivil öldürüldü

Afganistan'da Taliban saldırılarında son bir ayda 129 sivil öldürüldü
Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'da Raşid Dostum'a 'mareşallik' unvanı verildi

Afganistan'da Raşid Dostum'a 'mareşallik' unvanı verildi