Dolar
18.63
Euro
19.57
Altın
1,796.32
ETH/USDT
1,268.60
BTC/USDT
16,966.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hayatını kaybeden eski Çin lideri Ciang Zımin için 6 Aralık'ta anma töreni düzenlenecek

Dün 96 yaşında hayatını kaybeden eski Çin lideri Ciang Zımin için 6 Aralık'ta anma töreni yapılacağı bildirdi.

Emre Aytekin   | 01.12.2022
Hayatını kaybeden eski Çin lideri Ciang Zımin için 6 Aralık'ta anma töreni düzenlenecek

Pekin

Cenaze Komitesinden yapılan açıklamaya göre, eski lider için başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda anma töreni düzenlenecek.

Lösemi ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle Şanghay'da hayata gözlerini yuman Ciang'ın tabutu bugün özel uçakla Şanghay'dan Pekin'e getirildi. Tabutu, havaalanında Devlet Başkanı Şi Cinping ile diğer devlet ve parti ileri gelenleri karşıladı.

6 Aralık'ta yapılacak tören için ulusal matem ilan edilirken tüm eğlence mekanları kapatılacak. Anma sırasında tüm ülkede ve Çin'in dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirilecek, 3 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Ciang'ın naaşı defnedilmeyecek, cenaze töreni düzenlenmeyecek.

Çin'in Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya ekonomisiyle bütünleşme yoluna girdiği dönemin lideri olarak hatırlanan Ciang, 1980'lerin sonundan 2000'lerine başına kadar parti genel sekreteri ve devlet başkanı olarak ülkeyi yönetmişti.

Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in başlattığı reform ve dışa açılama politikalarının uygulayıcısı olmuş, "sosyalist piyasa ekonomisi" kavramıyla tamamıyla devlet kontrolündeki merkezi planlı ekonomiden, devletin düzenleyici rol oynadığı piyasa ekonomisine dönüşümü yönlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Hayatını kaybeden eski Çin lideri Ciang Zımin için 6 Aralık'ta anma töreni düzenlenecek

Hayatını kaybeden eski Çin lideri Ciang Zımin için 6 Aralık'ta anma töreni düzenlenecek

Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı eylülden bu yana ilk kez 10 bini aştı

AB Konseyi Başkanı Michel: Şi'yi Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdım

Çin’in Kovid-19'la bitmeyen sınavı, hak ve özgürlük taleplerinin düğümü haline geldi

Çin’in Kovid-19'la bitmeyen sınavı, hak ve özgürlük taleplerinin düğümü haline geldi
Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu

Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet