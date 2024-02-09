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Dünya

Hawaii'deki orman yangını kurbanlarının ailelerine 1,5 milyon dolar tazminat teklif edildi

ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen yıl orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin ailelerine, olaya dair devlet kurumları ve şirketlere dava açmamaları halinde 1,5 milyon dolar tazminat ödenmesi teklif edildi.

Nuri Aydın  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Hawaii'deki orman yangını kurbanlarının ailelerine 1,5 milyon dolar tazminat teklif edildi

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, Hawaii Valisi Josh Green, düzenlediği basın toplantısında, "Kaybedilen 100 kişinin hepsinin ailesi vardı. Gönüllü bir şekilde aile başına 1,5 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul ederlerse 175 milyon doları bir araya getirdik." dedi.

Vali Green, ilerleyen süreçte söz konusu yangında arazilerini ve iş yerlerini kaybeden insanlara yardım edecek bir fon oluşturmayı da umduklarını sözlerine ekledi.

Ailelerin söz konusu teklifi kabul etmesi halinde tazminatların marttan itibaren verilmeye başlanacağı belirtiliyor.

Maui Bölgesi yönetimi, Ağustos 2023'te olumsuz hava koşullarına rağmen adanın elektriğini kesmediği gerekçesiyle Hawaii Elektrik Firmasına dava açmıştı.

Hawaii orman yangınları

Hawaii yangınları öncesinde bölgedeki kuraklığın bitki örtüsünü kuruttuğu ve Dora Kasırgası Hawaii'nin 800 kilometre güneyinden geçerken güçlü rüzgarların Maui'nin batısında en az 30 elektrik direğini devirdiği belirtilmişti.

9 Ağustos'ta başlayan yangında büyük kısmı kül olan Lahaina kasabasında devrilen elektrik hattının kuru otları tutuşturduğu kaydedilen görüntüler paylaşılmıştı.

FBI, 22 Ağustos'ta, orman yangını nedeniyle teyit edilmemiş kayıp listesinde 1000 ila 1100 kişinin olduğunu açıklamıştı.

Yangın sırasında trafiğin kilitlendiği, duman ve alevlerden kaçmaya çalışan bazı kişilerin okyanusa atlayarak kaybolduğu ifade ediliyor.

Yangınlarda 115 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış ancak daha sonra bu rakam 100'e düşürülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Ağustos'ta Hawaii'yi ziyaret etmiş ve yangında zarar görenlere yardım sözü vermişti.

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