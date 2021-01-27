Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi
Suriye'nin doğusundaki Haseke kentinde Esed rejimi destekçileri, YPG/PKK'nın rejime ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına almasını ve gıda maddelerinin girişini durdurmasını protesto etti.
Ankara
Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında bir ayı aşkın süredir yaşanan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.
YPG/PKK'nın Haseke il merkezinde Esed rejimine ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına alması ve gıda maddelerinin girişini durdurmasına rejim taraftarları tepki gösterdi.
Haseke il merkezinde toplanan onlarca rejim taraftarı, YPG/PKK karşıtı slogan atarak gösteri yaptı.
YPG/PKK unsurları havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı
YPG/PKK unsurları, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.
Silah seslerinin duyulmasının ardından göstericiler kaçışarak dağıldı.
Terör örgütü YPG/PKK dün kuşatma altına aldığı Esed rejimi askerlerinin bulunduğu askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemişti.
Örgüt unsurları, Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.