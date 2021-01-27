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Dünya

Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi

Suriye'nin doğusundaki Haseke kentinde Esed rejimi destekçileri, YPG/PKK'nın rejime ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına almasını ve gıda maddelerinin girişini durdurmasını protesto etti.

Muhammed Temim Hocaoğlu, Mohamad Misto   | 27.01.2021
Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi

Ankara

Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında bir ayı aşkın süredir yaşanan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın Haseke il merkezinde Esed rejimine ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına alması ve gıda maddelerinin girişini durdurmasına rejim taraftarları tepki gösterdi.

Haseke il merkezinde toplanan onlarca rejim taraftarı, YPG/PKK karşıtı slogan atarak gösteri yaptı.

YPG/PKK unsurları havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı

YPG/PKK unsurları, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından göstericiler kaçışarak dağıldı.

Terör örgütü YPG/PKK dün kuşatma altına aldığı Esed rejimi askerlerinin bulunduğu askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemişti.

Örgüt unsurları, Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunmuştu.

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