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Dünya

Haşdi Şabi: ABD'ye istihbarat bilgisini Iraklı taraflar sızdırmış olabilir

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik bilgilerin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

İdiris Okuduci   | 03.01.2020
Haşdi Şabi: ABD'ye istihbarat bilgisini Iraklı taraflar sızdırmış olabilir

İstanbul

Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik bilgilerin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edildi.

Mühendis'in Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının ABD'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gece yarısı gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların hareket etmesi ve havalimanın çıkış kapısına ulaşmasıyla vuku bulduğu vurgulandı.

Hava saldırısında Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra Süleymani'nin damadı ile Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri, Hasan Abdulhadi, Haşdi Şabi Üyeleri Haydar Ali, Muhammed eş Şibani ve Samır Abdullah'ın da ölenler arasında olduğu kaydedildi.

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