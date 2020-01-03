Euro
6.66
Dolar
5.97
BIST 100
114,001.40
Altın
1,546.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor
logo
Dünya

Hasan Nasrallah: Süleymani’nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "intikam vaadinde" bulundu.

Mahmut Geldi   | 03.01.2020
Hasan Nasrallah: Süleymani’nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir

Beyrut

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için taziye mesajı yayımladı.

İran dini lideri Ali Hamaney'e, İran devletine ve İran Devrim Muhafızları'na ve Süleymani'nin ailesine taziyelerini ileten Nasrallah, "elde ettiği büyük şehadet için Süleymani'ye gıpta ettiğini" ifade etti.

Amerikalıların "bu işledikleri büyük suçla" amaçlarına ulaşamayacaklarını savunan Nasrallah, "kibirli ve despotik güçlere karşı boyun eğmeyen Müslüman halklar arasındaki direnişçilerin girişimleriyle ancak Süleymani'nin belirlediği hedeflerin" gerçekleşeceğini iddia etti.

Hizbullah lideri Nasrallah, şunları kaydetti:

"Geriye kalan bizler ise (Süleymani'nin) yolundan gitmeye devam edeceğiz. Hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Sancağını tüm meydan ve cephelerde taşıyacağız. Süleymani'nin bitmek bilmeyen çaba ve katkılarıyla büyüyen direnişi, kendisinin bereketli kanıyla daha büyük zaferlere ulaştıracağız. Aynı zamanda Süleymani'nin şu dünyanın en kötüleri olan katillerine adil şekilde kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi

Benzer haberler

Hasan Nasrallah: Süleymani’nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir

Hasan Nasrallah: Süleymani’nin katillerine kısas uygulamak tüm direnişçilerin görevidir

Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara 'soğukkanlılık' çağrısı

'Suikastın karşılığı İsrail'in sonu, ABD'nin bölgeden çıkarılması olacak'

Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek

Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır

Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır