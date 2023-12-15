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Dünya

Harvard Üniversitesi profesörünün eşi kefiye takan bir öğrenciye sözlü tacizde bulundu

Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jason Furman'ın eşi Eve A. Gerber, Harvard'da öğrenim gören bir kişiyi, kefiye taktığı için sözle taciz etti.

Irmak Akcan  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Harvard Üniversitesi profesörünün eşi kefiye takan bir öğrenciye sözlü tacizde bulundu

Ankara

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gerber'in, Harvard Üniversitesinde öğrenim gören, ismi verilmeyen kefiye takmış bir kişiyi takip edip "Mahalleleri ve aileleri terörist şalınla tehlike altında hissettirdiğin için teşekkürler." dediği görüldü.

Sözlü tacizi kayda alan öğrenci, Gerber'e "Filistinliler, İsrail ülkelerini işgal ettiğinde tehlike altında hissetmişti." cevabını verdi.

Profesörün eşi Gerber, sosyal medyada karşılaştığı tepkilerin ardından X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "giyimi yüzünden birini rahatsız ettiği, ayrımcı ve suçlayıcı bir dil kullandığı" için özür dilerken davranışından pişman olduğunu belirtti.

Eve A. Gerber, paylaşımında, evinin yakınında düzenlenen bir Filistin'e destek yürüyüşündeki "sloganlardan rahatsız olduğunu", söz konusu öğrencinin bu yürüyüşten geldiğini düşündüğü belirtti.

Profesör Furman da tacize uğrayan öğrenciden eşinin davranışı için özür diledi.

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