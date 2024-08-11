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Dünya

Harris, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısıyla ilgili "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü" dedi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü." dedi.

Irmak Akcan  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Harris, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısıyla ilgili "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü" dedi

Ankara

CNN'in haberine göre, Harris, Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'deki okulu hedef almasıyla ilgili konuştu.

Harris, İsrail'in sivil kayıpların önlenmesi sorumluluğunun bulunduğunu hatırlatarak, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü." dedi.

"Esirleri çıkarmamız gerek. Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var. Bunun yapılması gerektiğini ne kadar vurgulasam azdır. Anlaşmanın hemen yapılması gerekiyor." diyen Harris, ateşkesin sağlanmasının önemini vurguladı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada düzenlenen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.

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